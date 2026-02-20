Motviktsförare sökes till kund i Eslöv
2026-02-20
Om tjänsten
Vi söker nu en flexibel och erfaren truckförare, av särskilt motvikt till en av våra kunder inom livsmedelsindustrin i Eslöv.
Detta är ett uppdrag där du kommer arbeta vid behov, med möjlighet till extra pass vid sjukdom, akuta behov, avrop eller vid semester. Arbetstid 07:00-16:00. Det är en perfekt roll för dig som vill ha ett varierande och ansvarstagande arbete inom logistik och materialhantering.
Du arbetar i en trygg och säker arbetsmiljö där samarbete, kvalitet och tempo går hand i hand.
Arbetsuppgifter
Lossning och lastning av pallar (1-2,5 ton)
Truckkörning med stor motviktstruck
Plock av helpallar utifrån orderlistor
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort A & B
Har tidigare erfarenhet av att köra motviktstruck - detta är ett krav
Är trygg i att hantera tunga pallar och arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
Har möjlighet att arbeta med kort varsel vid behov
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från livsmedelslager eller annan industriell verksamhet med tyngre truckhantering.
Som person är du ansvarsfull, noggrann och har lätt för att sätta dig in i rutiner. Du trivs i en roll där arbetsdagarna kan se olika ut och där din flexibilitet gör skillnad.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
