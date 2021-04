Mottagningssekreterare - Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg - Administratörsjobb i Mariestad

Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg / Administratörsjobb / Mariestad2021-04-07Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.Sektor stöd och omsorg är en av fyra sektorer i Mariestads kommun. I sektorn ingår avdelningarna vård och omsorg, bistånd, individ- och familjeomsorg samt Maria Nova vuxenstöd.Sektor stöd och omsorg är en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den förmåga som finns hos varje människa. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de personer vi möter är starka ledord för kvalitet inom socialt arbete i Mariestads kommun.2021-04-07Anställningen är placerad i receptionen på Maria Nova. På Maria Nova finns kommunens socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för för vuxna personer samlade. Du kommer att ge information till sökande och allmänhet i Maria Novas reception. Personer som söker försörjningsstöd är den vanligaste gruppen. I tjänsten ingår handläggning av enklare ärenden som till exempel engångsbistånd, yttranden och medverkan vid avhysningar.I arbetsuppgifterna ingår också att vid behov hjälpa till med vanliga receptionssysslor. I receptionen finns också en anställning som receptionist. Du kommer dessutom att arbeta nära försörjningsstödssekreterare och arbetsmarknadssekreterare. I tjänsten ingår även kontakt med övriga som arbetar på Maria Nova.Du som söker denna tjänst har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms vara likvärdig. Erfarenhet av flera olika delar av socialtjänsten är meriterande.Största delen av tjänsten kommer att bestå i att möta personer som söker försörjningsstöd och hjälpa dem så att deras ansökningar är korrekta. Ansökningarna håller på att digitaliseras, det är därför ett krav att du har lätt för att ta till dig digitala hjälpmedel och kunna lära andra att använda dem.Du behöver ha känsla för service men även kunna vara tydlig med gränser. Det är viktigt att du gillar att möta människor och att du kan hantera människor som är i kris.Språkkunskaper i arabiska och engelska är meriterande.ÖVRIGTMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.För den som erbjuds anställning inom verksamheter där man arbetar med personer under 18 år krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillsättning enligt överenskommelse. .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg5675459