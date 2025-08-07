Motorprovare/Provcellsingenjör
AVL MTC Motortestcenter AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AVL MTC Motortestcenter AB i Göteborg
, Trollhättan
, Haninge
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
AVL är världens största privatägda företag för utveckling, simulering och provning av drivlinor (hybrider, förbränningsmotorer, transmissioner, elektriska drivsystem, batterier, bränsleceller och styrteknik) för personbilar, lastbilar, anläggningsmaskiner, stora motorer och dess integration in i fordon.
Letar du efter en tjänst som har en bra mix av praktiskt och teoretiskt arbete? Se hit!
Vi söker just nu en Motorprovare/Provcellsingenjör till vårt team i Göteborg. I denna roll kommer du i första hand arbeta med roterande komponentsprovning så som förbränningsmotorer, elmotorer och transmission. Vårt team om 10 personer ansvarar tillsammans för installation och uppkoppling av provobjekt, att utföra provning enligt specifikation samt att sammanställa och kvalitetssäkra provresultatet. Du kommer även att arbeta med systematisk felsökning, förbättringsarbeten och kundkontakt.
För att trivas i rollen som Motorprovare/Provcellsingenjör behöver du vara en lagspelare som också har förmågan att ta egna initiativ och arbeta självständigt för att driva arbetet framåt. Det är även av stor vikt att du gillar en blandning av praktiska och teoretiska arbetsuppgifter.
Ansvarsområden:
* Utföra motorprovning enligt testplan
* Kvalitetssäkring samt analys av provdata
* Konfigurera mätsystem, hårdvara och mjukvara
* Teknisk felsökning
* Daglig dokumentation
* Emissionsmätning
Underhåll och kalibrering av instrument i provcell
Vi ser att du är en händig person och har ett genuint intresse för fordon och motorer. Du trivs med att arbeta hands-on i labbmiljöer och verkstad, tycker om att fördjupa dig i tekniska utmaningar samt mekaniska frågor. Du behöver vara öppen för ett flexibelt arbetsschema då vi tillämpar tvåskift.
För att kvalificera för tjänsten så ser vi även att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom Maskinteknik, Bilsystemteknik, Förbränningsmotorteknik, Mekatronik eller motsvarande tekniskt område, alternativt arbetslivserfarenhet inom relevant område.
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
* Goda kunskaper i Officepaketet
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från en motsvarande roll inom motorprovning
* Arbetslivserfarenhet inom verkstadsmiljö
* Kunskap inom elsystem och kraftelektronik
* Erfarenhet av AVL instrument / mjukvara
* Truckkort
* Kunskaper i heta arbeten
* C-körkort Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "38429-43574358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Oscar Sundqvist +46 737736809 Jobbnummer
9449143