Motorfordonsmekanik

Sams Car Tekniker AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-12-06


Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sams Car Tekniker AB i Stockholm

Företaget söker efter motor fordon mekanik och bil mekanik samt kan utföra , person bil service, däckbyte, fordon reparationer, traktorreperationer, reparation av småmaskiner, mm.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@samscartekniker.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sams Car Tekniker AB (org.nr 559289-2979)
Borgargatan 8 (visa karta)
117 34  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9632116

Prenumerera på jobb från Sams Car Tekniker AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sams Car Tekniker AB: