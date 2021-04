Mötesbokare till digital byrå - Mild Media AB - Säljarjobb i Malmö

Mild Media AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-09Mild Media är en digital byrå med runt 40 medarbetare på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi tar våra uppgifter på stort allvar och oss själva på mindre. Vi gillar att det är högt i tak och att alla kan vara med och påverka företagets riktning.Vi söker en mötesbokare till vårt Malmökontor för våra webbrelaterade tjänster (webbplatser, e-handel, SEO, social media, etc). Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att boka möten via telefon, genom utgående kontakter. Det är marknadschefer på medelstora och stora bolag på den svenska marknaden som dina dialoger kommer föras med.Samtalen går ofta in på hur vi på bästa sätt kan utveckla kundens digitala närvaro. Om du har erfarenhet av digitala medier eller försäljning är det givetvis meriterande. Det viktigaste är dock att du är driven och är bra över telefon. Givetvis bistår vi med utbildning och vi är noga med att hela tiden bolla idéer med varandra på kontoret.Du är självgående samt tar ett stort eget ansvar för ditt arbeteDu gör dig bra över telefonDu talar flytande svenskaVi satsar på att skapa Sveriges bästa arbetsplats samt att bli den ledande digitala byrån i landet. Detta kräver att vi har mycket energi och jobbar hårt. För att nå vår vision måste vi även ha väldigt rolig och högt i tak. Detta är något som är oerhört viktigt för oss då vi vill att man ska se fram emot att gå till jobbet efter helgen.Fast lön tillämpas för tjänsten. Tillträde sker i augusti 2021.#jobbjustnu2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-09Mild Media ABBaltzarsgatan 2321136 Malmö5683257