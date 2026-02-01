Mötesbokare & Annonsförsäljare

Hessab AB / Säljarjobb / Uppsala
2026-02-01


Hej!
Vi söker nu en person som arbetar med mötesbokning och annonsförsäljning, ansvarar för att kontakta potentiella kunder, boka möten åt säljteamet samt sälja annonsutrymme via telefon för våra digitala sök-siter.
Rollen kräver god kommunikationsförmåga, affärsmässighet och ett tydligt resultatfokus.
Kompetenser som ofta efterfrågas
Telefon- och/eller digital försäljning
Prospektering och kundkontakt
Förmåga att arbeta mot uppsatta mål
Struktur och uppföljning (CRM-vana är ett plus)

Med vänlig hälsning,
Magdalena

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Ansökningar mailas in med CV och kort personlig beskrivning.
E-post: Info@hessab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hessab AB (org.nr 559514-5177), http://hessab.se
Entitevägen 4 (visa karta)
756 52  UPPSALA

Jobbnummer
9715883

