Mötesbokare & Annonsförsäljare
2026-02-01
Hej!
Vi söker nu en person som arbetar med mötesbokning och annonsförsäljning, ansvarar för att kontakta potentiella kunder, boka möten åt säljteamet samt sälja annonsutrymme via telefon för våra digitala sök-siter.
Rollen kräver god kommunikationsförmåga, affärsmässighet och ett tydligt resultatfokus.
Kompetenser som ofta efterfrågas
Telefon- och/eller digital försäljning
Prospektering och kundkontakt
Förmåga att arbeta mot uppsatta mål
Struktur och uppföljning (CRM-vana är ett plus)
Med vänlig hälsning,
Magdalena Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Ansökningar mailas in med CV och kort personlig beskrivning.
E-post: Info@hessab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hessab AB
(org.nr 559514-5177), http://hessab.se
Entitevägen 4 (visa karta
)
756 52 UPPSALA Jobbnummer
9715883