Mötesbokare & Annonsförsäljare
2026-03-13
Hej!
Vi söker nu en innesäljare som arbetar med mötesbokning och ev även annonsförsäljning.
Vi tror att du är en glad och lättsam person som gillar att ta kontakt och prata med kunder.
Detta är en visstidsanställning på 2-3 månader fram till sommaren. Initialt får man testa tjänsten i ca 2 veckor för att se om det passar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper. Erfarenhet inom området är meriterande men inget krav. Arbetsuppgifter kan i viss mån anpassas efter den sökandes kompetens.
Tjänsten kan utföras helt eller delvis på distans, alternativt på plats i våra lokaler, enligt vad vi kommer överens om och vad som passar bäst sammanvägt.
Med vänlig hälsning,
Magdalena Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Ansökningar mailas in med CV och personlig beskrivning.
E-post: Info@hessab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesälj". Arbetsgivare Hessab AB
(org.nr 559514-5177), http://hessab.se Jobbnummer
9795722