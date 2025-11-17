Mötesbokare Malmö
2025-11-17
För vår kunds räkning söker vi just nu en Uppdraget är på heltid och förväntas starta 02-01-2026 och pågå till och med 30-06-2026, möjlighet till förlängning om 3 månader i taget max till och med 2027-12-31.
Om uppdraget Du kommer stötta i att skapa en effektiv organisation och uppnå kunds mål för antal hyresvärdar de förmedlar åt.
Tillse att kunds hyresvärdsansvariga och VD har inbokade möten hos nya och eventuellt befintliga hyresvärdar genom uppsökande verksamhet.
Hantera mötesbokningen genom Outlook-kalender.
Övrigt: Start: 02.01.2026 Slut: 30.06.2026 Omfattning: ca 10-20 h per månad Placering: Malmö eller helt och hållet på distans.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av mötesbokning för såväl fysiska som digitala möten
Flytande i svenska i tal och skrift
Önskade personliga egenskaper:
Relationsbyggande och kommunikativ
Strukturerad och självgående
Driven Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Vanessa Tummings vanessa.tummings@devotum.se 072-897 82 65
