Mötesbokare i centrala Örebro
Reducero AB / Säljarjobb / Örebro
2026-01-05
Vill du utvecklas som säljare och samtidigt hjälpa människor med deras ekonomi?Arbetsuppgiften
Som lånehandläggare är du ansvarig för den första kundkontakten. Du hjälper kunden att skapa en ansökan över telefon och bokar kunden för ett möte med en rådgivare.
Det bästa med tjänsten är att den är helt kostnadsfri och bindningsfri (då vi får betalt av våra samarbetsbanker), och just därför är våra kunder extra tacksamma för vår hjälp!
Garantilön och provisionLönemodellen bygger på en trygg garantilön, samt en förmånlig provisionsmodell utan tak och baseras helt på din prestation. Ju fler kunder du hjälper, desto mer tjänar du!
Vem är du?Vi söker dig som vill arbeta med försäljning och som brinner för att hjälpa människor! Har du viljan att utvecklas, så kommer du få den utbildning och coaching du behöver för att lyckas hos oss!
Vad vi erbjuder dig Utbildningar inom låneförmedling, bank och finans samt säljteknik som du kan ta med dig inom hela din karriär.
En enorm möjlighet att klättra på karriärstrappan och därmed växa med företaget.
En stark gemenskap och en stark lagande.
Trygg inkomst med garantilön + förmånlig provisionsmodell där du själv påverkar din lön.
Tävlingar, aktiviteter, AW:s m.m.
Centralt beläget kontor i Örebro.
Tillträde
Vi anställer löpande handläggare till Reducero. Du är alltid välkommen att söka genom att klicka på knappen nedan.
Om ReduceroReducero jämför lån och hjälper privatpersoner att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. Vi har idag över 120 anställda på tre kontor, och växer fortfarande i rasande takt.
FrågorHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på elsa.abrahamsson@reducero.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reducero AB
(org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se Kontakt
Elsa Abrahamsson elsa.abrahamsson@reducero.se
9669794