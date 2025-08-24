Mötesbokare
VIA Energi AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-08-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VIA Energi AB i Linköping
Vill du bli en del av vårt team av mötesbokare och säljare, som tillsammans hjälper företag till bättre elavtal? Då har du chansen nu!
Via Energi är ett aktivt elhandelsbolag, som hjälper företag att få bättre koll på sina elkostnader. Vi tror på personligt bemötande, kombinerat med riktigt bra digitala verktyg. Allt för att göra vårt erbjudande till det bästa på marknaden. Hur väl vi lyckas beror på dig och dina kollegor.
Arbetet består i att ringa företag och boka möten med våra energirådgivare. Vi söker dig som har lätt att prata med nya människor, och som vill utvecklas tillsammans med andra.
Vi arbetar tillsammans på vårt huvudkotor strax utanför Linghem, när vi inte stöttar LHC på plats i Saab Arena, så klart.
Häng med på vår resa.
Kontakt oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: me@viaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VIA Energi AB
(org.nr 559476-1214)
Ryckelösa 3 (visa karta
)
585 61 LINGHEM Kontakt
VD
Mathias Ericsson me@viaenergi.se Jobbnummer
9472855