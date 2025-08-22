Mortgage Agent, Hyllie
2025-08-22
Mortgage agent - Hyllie, Malmö
Plats: Hyllie, Malmö
Företag: Ikano Bank
Sista dag att ansöka är 21 juli 2025
Kontakt: filip.johansson@ikano.se
Är du driven av försäljning och att ge kunder en förstklassig upplevelse? Ikano Bank söker nu en engagerad Bolånerådgivare till vårt team i Hyllie. I denna roll är du kundens första kontaktpunkt - du marknadsför och förmedelar våra bolån och försäkringsprodukter, hanterar kreditansökningar och säkerställer att kunden får en smidig och positiv upplevelse genom hela processen.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
• Omvandla kundintresse till godkända bolåneansökningar.
• Förmedla försäkringsprodukter på ett serviceinriktat och professionellt sätt.
• Hantera inkommande ansökningar och kundärenden.
• Leverera mot både kvalitativa och kvantitativa mål.
• Samarbeta med kollegor och bidra med förbättringsförslag.
Vi söker dig som har:
• Swedsec Bolånelicens - ett krav för att utföra arbetet, vi ser helst att du har licensen, alternativt har haft den.
• Erfarenhet av att hantera kreditbedömningar.
• God förståelse för den svenska bolånemarknaden.
• Dokumenterad erfarenhet av att nå eller överträffa uppsatta försäljningsmål.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Stark servicekänsla, god kommunikationsförmåga och laganda.
Hos Ikano Bank blir du en del av ett värderingsstyrt företag där du får möjlighet att växa, påverka och hjälpa människor till en bättre ekonomisk vardag.
Ansök senast 31 aug 2025 - vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikano Bank AB (publ)
(org.nr 516406-0922) Arbetsplats
Ikano Bank AB Sweden Jobbnummer
9470809