Moraberg restaurang söker kockar
2026-01-11
Restaurang Moraberg i Södertälje söker en husmans kock med erfarenhet av det svenska köket och förmåga att laga mat från grunden.
Du kommer att arbeta i team med annan personal, där samarbete med övrig personal är viktigt. Restaurangen söker en positiv och ansvarstagande person som trivs med sitt arbete och behärskar svenska språket felfritt.
Tjänsten är en deltidsanställning med arbetstid kl. 6.00-15,.00 och gäller tillsvidare.
Ansökan sker via mail till: Melania.o@outlook.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
