Montörer till Volvo CE i Braås

2025-10-27
Som montör hos vår kund Volvo CE Braås kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att montera fordonskomponenter med fokus på noggrannhet och kvalitet. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav. Tjänsten är på heltid där du arbetar dag-eller kvällstid.
Om dig
Vi söker dig om är engagerad, driven och har ett kvalitetstänk. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är centralt att du är stresstålig samt trivs med att arbeta fysiskt med kroppen då många praktiska och fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder.
Krav för tjänsten:
• Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
• Trivs med repetitiva arbetsuppgifter i ett högt arbetstempo
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med montering
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Vi använder oss av videointervju i denna rekrytering vilket är ett obligatorisk steg för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du har fått den.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
