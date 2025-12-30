Montörer sökes, Dagtid
2025-12-30
Vi söker Montörer!
Tjänsten är i Vislanda, Wica Cold AB. Tillträde 12 januari 2026.
Har du redan skickat in en ansökan, behöver du inte skicka igen. Den är med i urvalsprocessen.
Till vår monteringslinorna söker vi montörer (4pers). Som montör av kyl- och frysdiskar arbetar du utifrån monteringsinstruktioner och givna arbetsprocesser.
Vi söker dig som har intresse för industri och teknik. Det är bra om du har några års arbetslivserfarenhet.
Det viktigaste är dock att du är rätt person för att passa in i vårt lag: Engagerad, ansvarsfull och nyfiken. Du är händig och har lätt för att samarbeta med en positiv och flexibel inställning.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Anställningen inleds med en visstidsanställning.
Visste du att vi är Alvesta Kommuns största privata arbetsgivare med 350 anställda.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där vi är ett gott gäng som hjälper varandra.
En utvecklande och spännande arbetsplats med högt tempo där vi alla arbetar mot gemensamma mål.
Årliga kick-offer, sommar- och julfester och däremellan Teambuildingaktiviteter.
Vi har kul tillsammans!
På Wica Cold är vi 350 anställda varav 220 personer arbetar i produktion. Vi ser till att leverera en komplett kyl- eller frysdisk till kund.
Skicka din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt, urval sker löpande.
Skicka senast 2026-01-06. Märk ansökan med montör.
Ansökan skickas till personal@wica.se
WICA Cold AB är ett expansivt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kyl- och frysutrustning för livsmedelsbutiker. Våra kunder finns främst i Norden och Baltikum. WICA ingår i Arneg Group, en internationell koncern representerad med ca 3300 anställda i över 80 länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: personal@wica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wica Cold AB
(org.nr 556293-4462)
Elnarydsvägen 22 (visa karta
)
342 51 VISLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666372