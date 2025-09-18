Montörer sökes
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Är du noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta praktiskt? Då kan du vara den vi söker!
Just nu söker vi montörer till vår kunds produktion i Skövde.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta både med traditionell montering och i automatiserade produktionsflöden. Arbetet är återkommande och kräver hög koncentration, noggrannhet och ett öga för detaljer. Du arbetar efter tydliga instruktioner och rutiner, vilket gör detta till ett perfekt jobb för dig som trivs i en organiserad och metodisk miljö.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Montering av komponenter, både manuellt och vid automatiserade stationer
• Följa instruktioner och arbetsrutiner
• Säkerställa att kvalitetskrav uppfylls genom hela arbetspasset
Vem är du?
• Är noggrann, ansvarsfull och strukturerad
• Gillar att följa rutiner och arbeta med repetitiva uppgifter
• Har god samarbetsförmåga och fungerar bra i team
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Om verksamheten
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2-skift (växelvis dag/kväll) samt natt
Ange i din ansökan vilket skift du är intresserad av
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Så här går rekryteringen till:
Rekryteringen sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Glöm inte att informera eventuella referenser om att de kan komma att kontaktas.
Om Uniflex
Uniflex är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som finns i Sverige, Norge och Finland. Vi är över 3 000 medarbetare och finns på cirka 40 orter i Sverige. Uniflex är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden.
Som anställd hos Uniflex får du:
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Möjlighet till utveckling och karriär
Vi söker dig som delar våra värderingar: Passion & Execution - och som vill vara med och göra skillnad varje dag!
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
