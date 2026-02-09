Montörer med elbakgrund
2026-02-09
Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som montör blir du en viktig del av ett engagerat produktionsteam, där du arbetar med montering av el-relaterade lågspänningsprodukter. Din roll är avgörande för att säkerställa att produkterna håller högsta standard. Här arbetar du i en arbetsmiljö där samarbete, precision och kvalitet värderas högt.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att samarbeta i team och som har ett öga för detaljer. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete, vilket hjälper dig att leverera högkvalitativa resultat. Om du dessutom trivs med att arbeta praktiskt och skapa med händerna kan detta vara en perfekt roll för dig.
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av montering inom el-relaterade produkter
• Teknisk gymnasieutbildning, gärna inom el eller elektronik
•
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då vissa instruktioner ges på engelska.
Meriterande
• Truckkort
• Traverskort
• Säkra lyft
• B-körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.
Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen
Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ludvig Munsterhjelm Ludvig.Munsterhjelm@adecco.com Jobbnummer
9730263