Montörer med elbakgrund

Adecco Sweden AB / Fordonsmontörsjobb / Västerås
2026-02-09


Visa alla fordonsmontörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-09

Om tjänsten
Som montör blir du en viktig del av ett engagerat produktionsteam, där du arbetar med montering av el-relaterade lågspänningsprodukter. Din roll är avgörande för att säkerställa att produkterna håller högsta standard. Här arbetar du i en arbetsmiljö där samarbete, precision och kvalitet värderas högt.

Om dig
Vi söker dig som trivs med att samarbeta i team och som har ett öga för detaljer. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete, vilket hjälper dig att leverera högkvalitativa resultat. Om du dessutom trivs med att arbeta praktiskt och skapa med händerna kan detta vara en perfekt roll för dig.

Krav för tjänsten

• Erfarenhet av montering inom el-relaterade produkter
• Teknisk gymnasieutbildning, gärna inom el eller elektronik

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då vissa instruktioner ges på engelska.

Meriterande

• Truckkort
• Traverskort
• Säkra lyft
• B-körkort och tillgång till bil

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.

Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen

Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Ludvig Munsterhjelm
Ludvig.Munsterhjelm@adecco.com

Jobbnummer
9730263

Prenumerera på jobb från Adecco Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden AB: