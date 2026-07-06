Montörer!
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Malmö Visa alla montörsjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker nu efter montörer till en av våra kunder i Malmötrakten!
Arbetet innebär montering av företagets produkter enligt arbetsinstruktioner.
I monteringen ingår viss elektronik och mekanik.
Arbetstiderna är förlagt på dagtid med trolig start v.32. Om företagetProfil
För att trivas i rollen tror vi att du:
• har tidigare erfarenhet som montör.
• är en god lagspelare samtidigt som du är självständig i ditt sätt att arbeta.
• har lätt för att inhämta och använda information som underlättar och utvecklar dig i ditt arbete.
• vara fingerfärdig och ha ett bra tempo i dig.
Meriterande anses vara om du har tidigare erfarenhet av elektronik och mekanik.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9993791