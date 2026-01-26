Montör- rivare - sanerare. ' '

Avfuktningsteknik Sverige AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-01-26


Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Avfuktningsteknik Sverige AB i Stockholm, Värmdö eller i hela Sverige

Vi söker dig som är en händig person du behöver inte vara utbildad snickare men ska trivas att jobba med olika typer av installationer och åtgärder.
Arbetet
Arbetet varierar med allt från att spruta lösullsisolering i en vind till att lägga marktäckning i en krypgrund , montering av avfuktare och ventilation även sanering. Är du van med snickar-jobb kan även läggning av mekaniskt ventilerade golv bli aktuellt.
Vårat upptagningsområde är mälardalen men i huvudsak gör vi de flesta flesta arbetena i Stockholms området.
Arbetstiden är flextid baserat mellan 7-16 eller timanställd

Avfuktningsteknik Sverige AB är ett dotterbolag till välrenomerade Waterproof Direct Sverige AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: janne@avfuktningsteknik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avfuktningsteknik Sverige AB (org.nr 559275-4567)
Domnarvsgatan 31 (visa karta)
163 53  SPÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9704850

Prenumerera på jobb från Avfuktningsteknik Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Avfuktningsteknik Sverige AB: