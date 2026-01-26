Montör- rivare - sanerare. ' '
Avfuktningsteknik Sverige AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avfuktningsteknik Sverige AB i Stockholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en händig person du behöver inte vara utbildad snickare men ska trivas att jobba med olika typer av installationer och åtgärder.
Arbetet
Arbetet varierar med allt från att spruta lösullsisolering i en vind till att lägga marktäckning i en krypgrund , montering av avfuktare och ventilation även sanering. Är du van med snickar-jobb kan även läggning av mekaniskt ventilerade golv bli aktuellt.
Vårat upptagningsområde är mälardalen men i huvudsak gör vi de flesta flesta arbetena i Stockholms området.
Arbetstiden är flextid baserat mellan 7-16 eller timanställd
Avfuktningsteknik Sverige AB är ett dotterbolag till välrenomerade Waterproof Direct Sverige AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: janne@avfuktningsteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avfuktningsteknik Sverige AB
(org.nr 559275-4567)
Domnarvsgatan 31 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9704850