Montör Verkstadstekniker
2025-12-08
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gas Bottle Test Center i Sverige AB i Vara
Montör till Gas Bottle Testcenter AB - Vill du vara med och bidra till säker hantering i gasindustrin?
Gas Bottle Testcenter AB söker en noggrann och ansvarstagande montör som vill arbeta i en modern och trygg produktionsmiljö där säkerhet och kvalitet står högst på agendan. Hos oss blir du en viktig del av processen kring kontroll, service och hantering av gasflaskor - ett arbete som kräver precision, god fysik och ett öga för detaljer.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Montering, demontering och kontroll av gasflaskor och tillhörande komponenter enligt rutiner och tekniska instruktioner.
Mekaniskt arbete såsom åtdragningar, momentdragning, inspektion av komponenter och kvalitetskontroller.
Utföra mätningar, provningar och dokumentation i våra digitala system.
Hantera material och utrustning - truckkort är meriterande.
Upprätthålla ordning och skötsel av arbetsstation, verktyg och utrustning.
Delta i förbättringsarbete och bidra till en säker, positiv och inkluderande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Erfarenhet av teknisk eller mekanisk montering, gärna från industri, verkstad, produktion eller liknande.
Truckkort A och B är meriterande.
Förmåga att läsa och förstå instruktioner, ritningar och kontrollprotokoll.
Noggrann, strukturerad och van att ta ansvar för kvalitet genom hela arbetsprocessen.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort är krav.
God fysisk förmåga - arbetet innebär moment som lyft, vridningar och hantering av gasflaskor.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en praktisk ådra och ett genuint intresse för mekanik och produktion. Som person är du pålitlig, positiv och bidrar till ett gott samarbete med kollegor. Du trivs med varierande tempo, är säkerhetsmedveten och tar dig an dina arbetsuppgifter med fokus på kvalitet - något som är extra viktigt i gasindustrin. På Gas Bottle Testcenter AB värdesätter vi mångfald, respekt och en trygg arbetsplats där alla trivs.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidsanställning på dagtid.
Du börjar med en provanställning på 6 månader, med goda möjligheter till fast anställning därefter.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt om du vill bli en del av ett engagerat team inom en viktig och specialiserad bransch.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt om du vill bli en del av ett engagerat team inom en viktig och specialiserad bransch.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: patrik@gbtcenter.se Omfattning
