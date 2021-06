Montör till Stockholm - 2Complete AB - Snickarjobb i Stockholm

2Complete AB / Snickarjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30Vi söker dig som vill arbeta som montör på ett företag i norra Stockholm. Tjänsten kommer att innebära att du ansvarar för montage av balkonginglasningar, bygger balkongtak och monterar solskydd. Du ansvarar för att kunden får en produkt och en leverans enligt avtal. Arbetet är synnerligen självständigt och varierande. Du är oftast dagligen hos en ny kund och i dennes bostad och utför förstklassigt hantverk.Du kommer bland annat i rollen att:Vara en ambassadör för företaget. Det är du som har längst kundkontakt och då är det betydelsefullt att du förstår vikten av gott bemötande och uppförande.Hjälpa kunder att förverkliga deras balkongdrömmarUtföra förstklassigt hantverk ute hos kunder i deras bostäder.Hålla ordning och reda på verktyg och montagebilArbeta efter ett givet konceptVi söker dig som vill arbeta heltid, måndag till fredag 7-16. Företaget har jobb i hela Stockholmsområdet så du kan utgå hemifrån eller från kontoret i Järfälla.Mer information om företaget ges vid intervjutillfälletSom montör krävs det att du trivs med att arbeta självständigt. Du är en medarbetare som är van vid att samarbeta och förstår att kunden egentligen är din rätta arbetsgivare, den som i slutändan betalar din lön. Vi ser att du är initiativtagande, driven, räds inte höga höjder eller tunga lyft. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av plåtsax och vattenpass. Som person är du strukturerad, noggrann, har en stark vilja och mycket yrkesstolthet.För att lyckas i rollen krävs det att du är händig och har känsla för detaljer, har B-körkort, behärskar svenska i tal och skrift. Det krävs också att du klarar av tunga lyft, höga höjder och räds inte att ta i. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som montör, snickare eller inom byggbranschen sedan tidigare.Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins, emily.higgins@2complete.se eller 073-365 68 32.Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.Sökord: Montör, Snickare, Byggarbetare, montageledareVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-312Complete AB5839601