Montör till Nobia
2026-03-17
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där du får vara med och utvecklas tillsammans med ny teknik? Nu söker vi montörer till Nobia, en arbetsplats där tempo, kvalitet och samarbete står i fokus.
Din roll hos Nobia
Som montör hos Nobia arbetar du i slutmonteringen där du är en viktig del av produktionen och det dagliga flödet. Rollen innebär både praktiskt monteringsarbete och möjlighet att utvecklas inom mer tekniska moment.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Slutmontering av inredning i skåp
Enklare manuell montering
Arbete i och kring en robotmonteringslina
Drift och enklare underhåll av monteringsutrustning
Materialhantering vid behov
Du blir en del av ett team där samarbete är avgörande, samtidigt som du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete och bidra till förbättringar i processen.
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och trivs i en produktionsmiljö där du får kombinera praktiskt arbete med teknik.
Vi ser att du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av montering eller arbete inom produktion
Intresse för teknik och automation
Som person är du:
Pigg och initiativtagande
Nyfiken och villig att lära dig nytt
Engagerad med en positiv inställning
En lagspelare som bidrar till god stämning
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist och en del av vardagen för miljontals människor - där köket fått en alltmer central roll. Gruppen består av arton starka varumärken, bland annat Marbodal, HTH, Sigdal och uno form.
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att växa, både personligt och professionellt och du får stora möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Vår kultur bygger på säkerhet, samarbete och en ständig vilja att bli bättre.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
