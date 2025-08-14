Montör till industriverksamhet - Klippan
2025-08-14
OM FÖRETAGET Brinner du för teknik och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Vill du dessutom vara med på en spännande resa hos ett företag som satsar - på riktigt? Då kan detta vara ditt nästa steg! Vi söker nu en montör till deras monteringsavdelning i Klippan. Här arbetar dem i en nybyggd hall med modern utrustning, och du får vara med och bygga framtidens industriprodukter från grunden. OM ROLLEN Som Montör får du en tjänst som lämnar stort utrymme för eget ansvar och med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Bolaget driver sina projekt på ett strukturerat sätt, där vi alltid sätter kunder i centrum. Att göra det lilla extra för att få en nöjd kund är en självklarhet för vår kund. Vi söker en person som trivs med att jobba aktivt, där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Du jobbar utifrån tilldelade arbetsorders och kan själv planera hur du tar dig ann uppgiften.
Produkterna som skall monteras kan variera från 10m höga tankar till mindre stativ och plåtkonstruktioner.
KRAV FÖR ROLLEN
• En erfaren montör med minst 2-3 års praktisk erfarenhet
• Van att läsa ritningar och god teknisk förståelse
• God komponentförståelse
• Grundläggande datakunskaper
• Svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande · Trasvers är meriterande För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag.
