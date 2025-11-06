Montör/packare/plock
2025-11-06
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Visa alla jobb hos Pronomic AB i Sollentuna
Är du en händig person som gillar att arbeta med mekanik och elektronik? Vill du vara en del av ett innovativt företag som utvecklar och tillverkar ergonomiska lyftlösningar för olika branscher? Då kan du vara den vi söker!
Pronomic är ett svenskt företag som grundades 1989 och har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör på marknaden. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar som ökar ergonomin, effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen. Vi har ett modernt och välutrustat produktionscenter i Sollentuna, där vi har cirka 45 anställda.
Vi söker nu en montör/packare till vår produktion. Som montör hos oss kommer du att arbeta med undermontage av mekaniska och elektronikkomponenter, slutmontering samt godshantering och orderplock. Du kommer att följa ritningar och instruktioner, samt utföra kvalitetskontroller och tester. Du kommer att arbeta i ett team med andra montörer, men även ha eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
För att trivas i rollen som montör hos oss tror vi att du har:
• Gymnasieutbildning inom teknik, mekanik eller elektronik, eller ett glatt humör.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du:
• Noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten
• Flexibel och lösningsorienterad
• Självgående, men också en lagspelare
• Intresserad av att lära dig nya saker och utvecklas i din roll
Vi erbjuder dig:
• En timanställning med start omgående eller enligt överenskommelse
• En trevlig arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via mail så fort som möjligt. Märk din ansökan med "Montör".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: markus.folkesson@pronomic.com Arbetsgivare Pronomic AB
