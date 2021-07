Montör med erfarenhet från byggbranschen till Holtab i Tingsryd - Empleo Växjö AB - Murarjobb i Tingsryd

Empleo Växjö AB / Murarjobb / Tingsryd2021-07-07Till vår kund Holtab AB i Tingsryd söker vi en ambitiös och praktisk montör med goda kunskaper inom bygg och mekanik!Som montör inom vår modulhusproduktion jobbar du i en ren och fräsch industriell inomhusmiljö, i ljusa och trevliga lokaler med en väl anpassad maskinpark för bästa förutsättningar. Du kommer att ingå i ett team om fyra personer och arbetet är fritt och varierande.Arbetet består av att:Bygga modulhus från grunden efter redan framarbetade ritningar.Lägga golv och resa väggar och tak.Montering och en viss bearbetning för att sedan lämna vidare till slutmontering.Arbetet består av att bygga modulhus från grunden efter redan framarbetade ritningar. Grunden till husen består antingen av ett stålramverk alt. prefabricerat betongfundament. Varje enskilt hus levereras som en komplett enhet till kunden, konceptet är unikt och är starkt efterfrågat bland kunderna!2021-07-07Du som antar denna spännande utmaning har troligen en teknisk eller praktisk gymnasieutbildning och erfarenhet av byggnation eller snickeri t ex som byggnadssmed, stålbyggare eller likvärdigt. Du är en naturligt duktig hantverkare som är van att läsa och följa ritningar/instruktioner. Vi förutsätter att du har god fysik, är smidig och trivs med att varva grupparbete med enskilt arbete.För att lyckas i tjänsten har du sinne för ordning och reda samt är lösningsfokuserad och van att skruva och meka. Travers- och/eller liftkort är meriterande, dock inget krav.Holtab erbjuder en bra introduktion för att du på bästa tänkbara sätt ska kunna komma in i arbetet och lära känna dina kollegor. Är du driven och nyfiken så finns det god chans till både personlig och yrkesmässig utveckling!Uppdraget inleds med sex månaders anställning via Empleo med möjlighet till förlängning eller direktanställning hos Holtab därefter.Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Du ansöker direkt på www.empleo.se Uppstart: Snarast eller enligt överenskommelse.Ort/Placering: Tingsryd.Omfattning: Heltid.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Ansökningstid: Snarast.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Empleo Växjö AB5852723