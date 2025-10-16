Montör inom plåt industri - Åstorp
Processbemanning Svenska AB / Montörsjobb / Åstorp Visa alla montörsjobb i Åstorp
2025-10-16
Nu söker vi dig som vill jobbar som montör hos en av våra kunder i Åstorp!
I den här rollen kommer du att arbeta brett inom produktionen med fokus på montering. Ditt ansvar omfattar bland annat:
Sammanfogning och montering av olika komponenter längs montagelinan
Kabeldragning och enklare elarbeten
Montering av plåt- och VVS-delar
Kontroll, uppföljning och dokumentation av arbetet som utförs
Samarbete med kollegor för att upprätthålla ett effektivt flöde och hög produktkvalitet
Arbetstid: Måndag till fredag, kl. 07:00-16:00 Publiceringsdatum2025-10-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av montering inom industri eller tillverkningsmiljö
Förmåga att läsa och tolka ritningar
God hand med verktyg och maskiner
Kunskap om hur kvalitetssäkring och produktion hänger ihop Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann och praktiskt lagd person med sinne för detaljer. Du arbetar effektivt och trivs i en miljö där det händer mycket.
Vi värdesätter att du:
Har god finmotorik och teknisk förståelse
Är flexibel och trivs i en verksamhet i ständig utveckling
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Har god fysik och trivs med ett aktivt och stundtals fysiskt krävande arbete
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
