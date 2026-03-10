Montör El/Hydraulik
2026-03-10
Nu söker vi en montör med El- och Hydraulik-kunskaper till ett tillverkningsföretag i Ängelholm.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att montera elskåp, utefter el-schema. Du kommer att vara delaktig i tillverkningen av företagets produkter, från detaljer till färdig produkt.
Skiftarbete kan förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en el-teknisk gymnasienivå utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Du har erfarenhet av mekanik, svagström och hydraulik.
Du har lätt för att arbeta i grupp men även självständigt.
Du har lätt för att lära dig nya saker och gillar varierade arbetsuppgifter.
Meriterande om du har travers- och/eller truckkort.
Du behärskar svenska i tal och skrift. Gärna även engelska.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten, kontakta Tina Persson Balkemo, 0765067821
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning hos Wikan Personal, med stor möjlighet till fortsatt anställning hos kund.
Ansökningarna behandlas löpande. Så ansök direkt!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Wikan Personal Skåne Nordväst AB
Tina Persson Balkemo
tina@wikan.se
+46 431 47 10 21
