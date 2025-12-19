Montör Detektorgruppen
2025-12-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Detta är vi:
Fogmaker erbjuder en stimulerande och positiv arbetsmiljö där alla jobbar över gränserna för att utveckla, producera, sälja och leverera det våra kunder efterfrågar. Vi har en avslappnad och prestigelös företagskultur med en stark känsla av glädje, humor och gemenskap.
Fogmaker utvecklar, producerar och säljer en säkerhetsfunktion. Vår vision är att ständigt förse den globala marknaden med världens bästa och mest hållbara brandbekämpningssystem för slutna utrymmen.
Ditt uppdrag:
Du arbetar som en av åtta montörer med tillverkning avDetektorflaskor och förmonterings. Vi planerar vårt eget arbete efter inkommande produktionsorder. Inkluderat i rollen är även avvikelserapportering, förbättringsarbete samt ordning & reda-arbete.
Vem är Du?
Som person har du ett eget driv, är engagerad, och en lagspelare. Din personlighet och inställning är viktigt för att samarbetet i gruppen ska fungera - du behöver vara ödmjuk, flexibel och ha en god självinsikt.
Har Du en viss datorvana och kan hantera Office på en enkel nivå. Tidigare erfarenheter från monteringsarbete är meriterande. Självklart hanterar du det svenska språket helt flytande, i både tal och skrift.
Passar beskrivningen på Dig?
Är Du en person som tar stort ansvar för Ditt eget arbete och som gillar utmanande arbetsuppgifter? Då är vi förmodligen den rätta arbetsgivaren för Dig!
Vill Du veta mer - hör av dig till Produktionschef Andreas Stjärnström på telefon 076 - 115 6585 Så ansöker du
