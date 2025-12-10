Montör Bålsta Släpet
2025-12-10
Bålsta Släpet tillverkar, utvecklar, säljer och servar släpfordonför den svenska marknaden.
Att jobba som montör hos oss innebär att plocka fram komponenter från lagret & sammansätta dem till släpvagnar.
Därför krävs det att du gillar att arbeta i verkstad och är beredd att smutsa ner händerna. .
Vi söker dig som:
Är hantverkare & tidigare arbetat med montering, har mycket god
fysik, har stresstålighet, har hög arbetsmoral & servicekänsla
Då uppdraget startar inom kort ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten som montör/verkstadsarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Mejl
E-post: niclas@balstaslapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Släpet AB
(org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta
)
746 30 BÅLSTA Jobbnummer
9638464