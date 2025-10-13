Montör av missilsystem!
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
I rollen som Montör av missilsystem så kommer du hos oss att få ett omväxlande arbete där fokus ligger på sammanbyggnad av delar till missilsystem. Du blir en viktig del i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och har kul på jobbet.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där efterfrågan på våra produkter är hög. Det innebär att du som montör får stora möjligheter att påverka och vara med och driva förbättringar inom verksamheten.
Placeringsort är Tannefors och arbetstiden förlagd på dagtid.
Din Profil
Du har ett öga för detaljer, är engagerad och gillar att bidra till ständig utveckling. Vi tror att du är social, lösningsorienterad och tycker om att arbeta i team mot gemensamma mål. Du trivs i en roll där kvalitet, noggrannhet och ansvar är en självklar del av vardagen.
Vi ser gärna att du har:
* Gymnasieutbildning samt relevant praktisk erfarenhet
* Kunskaper i ritningsläsning
* God datorvana
* Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
