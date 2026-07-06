Montör
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Höganäs Visa alla montörsjobb i Höganäs
2026-07-06
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Åstorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Du kommer jobba som montör med återkommande moment. Montering kan till en del vara fin montering. I tjänsten ingår även till viss del hantering av tyngre detaljer. Du jobbar utifrån manualer och montering sker vid ett monterings bord..
Jobbar börjar i v34 och vara minst 3 månder med möjlighet till förlängning. Heltid, dagtid.Profil
Tidigare erfarenhet av montering är en fördel. Men annars viljan och lära men du måste ha kunskap i hur man använder verktyg och olika skruvkomponeneter.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Anneli Lindhe anneli.lindhe@ikett.com Jobbnummer
9994480