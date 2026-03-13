Montör
Siemens Energy AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång
2026-03-13
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Motala
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du kliver in i en modern, ljus och ergonomisk arbetsmiljö där du tillsammans med engagerade kollegor monterar avancerade gasturbiner. Du får möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter, bidra till ständiga förbättringar och vara en viktig del av ett team som levererar hög kvalitet i rätt tid. Varje dag innebär nya utmaningar och samarbete, där du får chansen att växa och lära dig mer om framtidens energilösningar. Gå med oss och bli en del av Siemens Gasturbinmontage - där din insats gör skillnad för både teamet och energibranschen.
Hur du kommer att påverka
* Arbeta tillsammans med ett team av montörer för att montera SGT-600/700/750/800 gasturbiner.
* Bidra aktivt till förbättringsarbete och effektivisering av produktionen.
* Säkerställa att dokumentation och administration hanteras korrekt enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
* Delta i introduktion och utbildning för att snabbt komma in i rollen och utvecklas vidare.
* Samarbeta nära med din chef och kollegor för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vad du medför
* Du har ett praktiskt handlag och gärna erfarenhet som montör, mekaniker eller av klenrörsdragning.
* Du är metodisk, flexibel och en positiv lagspelare som bidrar till god stämning.
* Truck- och/eller traverskort är meriterande, men utbildning kan erbjudas.
* Du har goda kunskaper i svenska för att hantera dokumentation och följa säkerhetsrutiner.
Om teamet
Du blir en del av ett sammansvetsat team på cirka 30 medarbetare där yrkesstolthet, utveckling och förbättringsarbete står i centrum. Tillsammans arbetar ni i en verksamhet som präglas av gemenskap, ansvarstagande och en stark vilja att leverera hög kvalitet. Här får du stöd av en närvarande chef och kollegor som värdesätter samarbete och delad kunskap. Siemens Gasturbinmontage erbjuder en ren, ljus och ergonomisk arbetsplats där du får möjlighet att växa och bidra till teamets framgång.
Inom divisionen ... Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "291315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9796453