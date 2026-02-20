Montör
Är du en händig och tekniskt intresserad person som trivs med varierande monterings uppgifter? Vill du arbeta på ett globalt ledande företag där kvalitet värderas högre än kvantitet? Då kan det här vara rätt utmaning för dig!
För vår kunds räkning, en världsledande aktör med produktion i Tumba har vi ett löpande behov av erfarna montörer. Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och tillverkning. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som sätter kvalitet och noggrannhet främst i allt du gör. Du är en sann lagspelare som förstår att gott samarbete är nyckeln till framgång, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och ta fullt ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi värdesätter att du är disciplinerad och stresstålig, med en förmåga att behålla lugnet och fokus även när tempot stundtals höjs. Som person är du en initiativtagare - du ser vad som behöver göras, kavlar upp ärmarna och bidrar där det behövs.
Du kommer att ingå i ett härligt och kompetent team med högt i tak. I rollen som montör får du en varierad vardag där du arbetar med tillverkning och montering av företagets produkt. Arbetet innefattar allt från finmekanik till mer robust
montering och kräver att du kan arbeta utifrån tekniska instruktioner och el-scheman. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag kl. 07:00-15:45 (övertid kan förekomma).
Ansvarsområden
Montering av produkter som innefattar mekanik, elektronik och hydraulik.
Arbeta efter och följa el-scheman och monteringsinstruktioner.
Felsökning, sluttestning och kvalitetskontroll av monterade produkter.
Följa samtliga skyddsföreskrifter och aktivt bidra till en säker arbetsplats.
Delta i problemlösning, förbättringsarbete och dagliga teammöten.Kvalifikationer
Meriterande med minst ett års erfarenhet av kvalificerat monteringsarbete.
Mycket god förmåga att läsa och förstå el-scheman.
Truckkort är meriterande.
Gymnasiekompetens, gärna med teknisk inriktning (t.ex. el, elektronik, fordon eller industri).
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, då detta krävs för att följa säkerhetsinstruktioner och checklistor.
Grundläggande datakunskaper.
God fysisk rörlighet.
Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
