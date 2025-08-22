Montör - Lantbruksmaskiner
NDP IT AB / Maskinreparatörsjobb / Mjölby
2025-08-22
Vi söker en montör för att arbeta med montering av högkvalitativa jordbearbetnings- och såmaskiner. Du blir en viktig del av ett team där kvalitet och precision står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Manuell montering av lantbruksmaskiner enligt ritningar och instruktioner
Deltagande i kvalitetskontroller för att säkerställa att maskinerna uppfyller högt ställda krav
Testning och kontroll av maskiner innan leverans
Ombyggnation och anpassning av lagermaskiner utifrån specifika behov
Dokumentation och rapportering av utfört arbete samt eventuella avvikelser
Ansvar för att hålla ordning och reda på din arbetsstation och bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Du erbjuds ett varierande och praktiskt arbete där du får arbeta med moderna produkter i en miljö som präglas av tekniskt kunnande, samarbete och stolthet.
Din Profil
Minst 1 års erfarenhet av monteringsarbete
B-körkort och tillgång till egen bil
Möjlighet att arbeta tvåskift
Meriterande
Truckkort A + B
Traversutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
596 36 VÄDERSTAD Arbetsplats
Väderstad AB Jobbnummer
9472532