Montör - Epiroc Underground division
Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Har du intresse för teknik och trivs med praktiskt arbete där du både får använda händerna och tänka kreativt? Vill du vara nära den tekniska utvecklingen och bidra i omställningen mot en mer hållbar gruvindustri? Nu söker vi montörer till Epirocs underjordsdivision i Örebro.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Bli en del av vårt team Hos oss i Underground-divisionen och produktionscentret i Örebro blir du del av ett engagerat team där samarbete och kunskapsdelning står i fokus. Här arbetar vi nära varandra och i partnerskap med olika funktioner inom produktionen för att leverera underjordsmaskiner i världsklass. Teamets mål och dina egna initiativ driver din arbetsdag, och det finns många möjligheter att utvecklas.
Vi vet att allt börjar med människor. Därför värdesätter vi olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Här blir du en del av ett team som är stolta över att göra skillnad, som bryr sig om varandra och som tillsammans tar ansvar för ett säkert, hållbart och effektivt flöde.
Ditt uppdrag Som montör inom Underground-divisionen ansvarar du för att montera, starta upp, tryckställa samt kvalitetssäkra maskiner som används inom gruv-, tunnel- och entreprenadindustrin över hela världen. Vi befinner oss i en övergång från dieseldriven till batterielektrisk utrustning, vilket innebär stort fokus på ny teknik inom elektrifiering och digitalisering.
Arbetet innefattar flera spännande arbetsmoment, som bland annat:
Mekanik
Hydraulik
El-, elektronik-, komponent- och kabelmontage
Schema- och ritningsläsning (mekanik, hydraulik, el)
Felsökning (mekanik, hydraulik, el)
Du arbetar både självständigt och i team, på station eller i taktade flöden. Rollen innebär ansvar för att leverera med rätt kvalitet och i rätt tid, följa instruktioner och standarder samt rapportera avvikelser. Du deltar också aktivt i arbetet med ständiga förbättringar.
Din profilVi söker dig som har ett teknikintresse och kunskap inom något av områdena mekanik, hydraulik eller el - från arbete, utbildning eller fritid. Du är van vid att arbeta praktiskt, hantera handverktyg och läsa ritningar och instruktioner. God svenska i tal och skrift samt goda datorkunskaper är ett krav.
Egenskaper vi värdesätter är att du är ansvarstagande, noggrann med säkerhet och kvalitet och har förmåga att strukturera ditt arbete även i föränderliga miljöer.
Allra viktigast för oss är att du känner igen dig i våra värderingar:
Samarbete - Du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat och uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Engagemang - Du tar ansvar, är nyfiken och vill lära dig nya moment och utvecklas i rollen.
Innovation - Du vågar testa nytt, tänker lösningsorienterat och vill vara med och förbättra våra arbetssätt.
Placering och övrigtDenna tjänst är placerad i Örebro, Sverige. Arbetet är förlagt till dagskift eller kvällsskift.
Livet på Epiroc När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
Globala karriärmöjligheter.
Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
Samhällsengagemang.
Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformationDu ansöker på vår karriärsida, genom att ladda upp ditt CV och svara på några korta frågor (personligt brev behövs ej). Ansökningar granskas löpande och vi uppmuntrar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 30 april 2026. Vänligen observera att vi inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Lisa Ström, Rekryteringsspecialist: lisa.strom@epiroc.com
Harri Simonen, Flow Manager Drilling: harri.simonen@epiroc.com
Robert Larsson, Flow Manager Material Handling: robert.larsson@epiroc.com
Nicklas Larsson, Flow/Production Leader: nicklas.larsson@epiroc.com
