Montico söker CNC-operatör
2025-09-02
*
Till flera kunder söker vi nu skickliga CNC-operatörer med erfarenhet av Mazak-maskiner.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som konsult på Montico får du en visstidsanställning och blir uthyrd till något av våra kundföretag. Efter sex månader har företaget möjlighet att ta över anställningen, eller så blir du tillsvidareanställd på Montico.
Som konsult på Montico får du bland annat ett förmånligt friskvårdsbidrag. Du får också en engagerad och närvarande konsultchef som blir din högra hand under tiden du är uthyrd.Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos våra kunder arbetar man både med svarv och fräs. Viss variation i maskintyper finns, men vanligast är Mazak. Du ansvarar för att ställa maskiner, bearbeta material enligt ritning samt kontrollera toleranser på färdig produkt.
Arbetet kan vara förlagt till dagtid eller 2-skift.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
• Arbete i Mazak-maskin
• CNC-arbete, både svarv och fräs
• Något av styrsystemen Fanuc eller Okuma
• Användande av skjutmått och mikrometer
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Nyfikenhet och engagemang i ditt arbete
• Vilja och förmåga att lära dig nya saker
• God förmåga att samarbeta med andra
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
