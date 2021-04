Montessoripedagog sökes till Prästkragen Montessoriförskola - Prästkragen Ek.för. - Barnskötarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Prästkragen Ek.för.

Prästkragen Ek.för. / Barnskötarjobb / Göteborg2021-04-21Om arbetsplatsenPrästkragens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som funnits i Kålltorp i mer än 30 år. Närheten till naturen och staden skapar goda förutsättningar för utflykter och för att ta del av Göteborgs kulturella utbud. Att förskolan drivs som ett föräldrakooperativ innebär att engagerade vårdnadshavare sköter såväl praktiska som administrativa uppgifter utanför den dagliga verksamheten. Den pedagogiska verksamheten leds av en rektor tillsammans med sex pedagoger. Förskolan har totalt 38 barn och är indelad i tre avdelningar; Nyckelpigan, Fjärilen och Humlan. Ett utmärkande drag för Prästkragen Montessoriförskola är den lugna atmosfären där barnen får utvecklas i sin takt med det de själva tycker är roligt.2021-04-21Som Montessoripedagog är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du, med läroplanen och Montessoripedagogiken som grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten.Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns inflytande och delaktighet är i fokus. Du kommer att ingå i ett team om en rektor, sex pedagoger och ett köksbiträde. På Prästkragen Montessoriförskola arbetar alla pedagoger roterade på årsbasis i alla tre barngrupper. Detta resulterar i att all personal har en bra och gemensam helhetsbild av förskolan.KvalifikationerVi söker dig som har dokumenterad utbildning inom Montessoripedagogiken .Som person är du lyhörd, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och mån om att skapa tillitsfulla relationer till såväl barnen som kollegorna och vårdnadshavarna. Du trivs bra med och är van vid att jobba i nära samarbete med rektor och kollegor för att nå gemensamma mål. Samtidigt som du kan agera på egen hand utifrån vad situationen kräver. Du tar ansvar för att bidra till att verksamheten utvecklas på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att du passar in i teamet.Vad kan vi erbjuda dig?Vi erbjuder dig arbete i små barngrupper tillsammans med trevliga och engagerade kollegor som har roligt tillsammans och med barnen. Hos oss får du ett nära samarbete med rektor och styrelsen samt korta beslutsvägar vilket ger dig god möjlighet att påverka. Vi erbjuder fria pedagogiska måltider, arbetskläder vid utevistelse och bra arbetstider. Vi är kollektivavtalsanslutna via Fremia.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-16Prästkragen Ek.För.UTJORDSGATAN 2341656 GÖTEBORG5709038