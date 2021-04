Montessorilärare och/eller förskollärare med musikinriktning - Ylleförskolan i Lerum AB - Förskollärarjobb i Lerum

Ylleförskolan i Lerum AB / Förskollärarjobb / Lerum2021-04-06Montessorilärare och/eller förskollärare med musik som specialintresse sökes till Ylleförskolan i Lerum.Vi söker:Vi söker en pedagog som brinner för att arbeta med barns utveckling och lärande. Du är kunnig inom montessoripedagogiken eller är sugen på att vidareutbilda dig inom den.Vi vill gärna att du spelar gitarr och sjunger med barnen varje dag. Du kommer att vara ansvarspedagog för 5-8 barn.Tjänsten är på mellan 60% och 100%, kan anpassas efter sökandes önskemål.Vi erbjuder:Ylleförskolan är en musik- konst och montessoriförskola som är unik i sitt slag.Ylleförskolan startade sin verksamhet hösten 2006 och ligger i stora, fina lokaler i övervåningen av Rydsbergshallen i Lerum. Hos oss finns ungefär 45 barn i åldrarna 1-6 år fördelat på tre avdelningar; två avdelningar med barn från 3-6 år samt en småbarnsavdelning. Vi strävar efter att ha mycket små barngrupper.Ylleförskolan har Kollektivavtal via KFO med Lärarförbundet samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension samt försäkringar. Förskollärare har 20% planeringstid, övriga pedagoger har 10% planeringstid.Vill du veta mer om oss?Om du vill veta mer om Ylleförskolan kan du gå in på vår hemsida, www.ylle.info , maila anna@ylle.info eller ringa huvudman Anna Öberg 0705-826618.Låter detta intressant?Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.Vi kommer intervjua löpande, så skicka in din ansökan och löneanspråk redan idag till anna@ylle.info Välkommen med din ansökan!2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Ylleförskolan i Lerum ABEKOLLONVÄGEN 1244350 LERUM5674417