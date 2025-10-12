Montera gardiner persienner mm mm
2025-10-12
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
Vi hyr ut möblerade bostäder, kontor, mm, och söker en driftig självgående person som kan åka runt mellan våra hyreshus och gårdar och montera gardiner, brandvarnare, träpersienner och även enklare hantverksjobb tex måla spackla ibland.
Se www.uthyres.eu
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Villagatan 5
841 98 LJUNGAVERK
)
För detta jobb krävs körkort.
