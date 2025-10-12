Montera gardiner persienner mm mm

Logistik & Distribution i Norden AB / Fastighetsskötarjobb / Ånge
2025-10-12


Visa alla fastighetsskötarjobb i Ånge, Ragunda, Ljusdal, Timrå, Sundsvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge, Ljusdal, Härjedalen, Avesta, Norrtälje eller i hela Sverige

Vi hyr ut möblerade bostäder, kontor, mm, och söker en driftig självgående person som kan åka runt mellan våra hyreshus och gårdar och montera gardiner, brandvarnare, träpersienner och även enklare hantverksjobb tex måla spackla ibland.

Se www.uthyres.eu
Tillträde snarast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: application@billebro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Villagatan 5 (visa karta)
841 98  LJUNGAVERK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ljungaverk

Jobbnummer
9552418

Prenumerera på jobb från Logistik & Distribution i Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB: