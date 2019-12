Montageledare till Lättelement - OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB - Byggjobb i Örnsköldsvik

OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Byggjobb / Örnsköldsvik2019-12-24Lättelement är ett starkt och växande företag, sprunget ur den norrländska myllan i hjärtat av Höga Kusten.Sedan starten 1979 har företaget varit privat och lokalt ägt och de har alltid haft all tillverkning och all sin personal i Örnsköldsvik, vilket gör dem genuint intresserade av den plats de verkar på.Läs gärna med om Lättelement på deras hemsida.Lättelement behöver förstärkning av en Montageledare tillÖrnsköldsvik.DINA ARBETSUPPGIFTERSom montageledare hos Lättelement har du ansvaret för montaget ute hos slutkund. Du ansvarar för att samordningen av montaget sker enligt de riktlinjer som finns, samt har det arbetsledande ansvaret över den personal som är behjälplig vid montaget. Du kommer att agera som montageinstruktör för beställarens egna personal om det är de som ska sköta montaget.Då kunder finns på olika orter i Sverige samt i Norgebehöver du vara resbar och hantera en del övernattningar. Vidare ansvarar du för att föra byggbok samt avvikelser och ändring-tilläggshantering.Vid tillfällen då montage ute hos kund inte är aktuellt ingår du i ordinarie personalstyrka i produktion hos Lättelement.DIN PROFILTroligen har du arbetslivserfarenhetliknande dessa arbetsuppgifter och erfarenhet av att hantera större montagearbeten är meriterande. Meriterand om du har kunskaper inom byggledning och byggentreprenadverksamhet. Som person är du en duktigledare som föregår med gott exempel. Som person är du lösningsfokuserad, har lätt att samordna en grupp och se helheten i projekten. Du har en god social förmåga och kommunicerar både på svenska och engelska.Du har en god datamognad och innehar Körkort B.ANSTÄLLNINGSOMFATTNINGHeltidANSTÄLLNINGSFORMAnställninghos kund. Start enligt överenskommelse.ARBETSTID OCH LÖNFast lön, 2 skift gäller då arbete i produktionen är aktuell.ÖVRIG INFORMATIONVälkommen med din ansökan genom att skicka in cv och personligt brevredan idag. Ansökan görs på www.onepartnergroup.seurvalet sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2020-01-31. Vid frågor, kontakta Malin Vedmanpå tel. 0660-68 96 02eller via malin.vedman@onepartnergroup.se OM ONEPARTNERGROUPOnePartnerGroup är en svenskägd koncern med ett unikt helhetskoncept för företag. Vi är en trygg partner när du behöver hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Hos oss har du tillgång till den bästa lokala kompetensen inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn. Du får också flexibla lösningar som möjliggör långsiktig tillväxt och lönsamhet.Vi finns nära dig. OnePartnerGroup är verksamma på ett 50-tal orter, med cirka 2500 engagerade medarbetare. Genom vår kännedom om, och närvaro på, så många platser är vi Sveriges lokalaste samarbetspartner. Hur kan vi hjälpa dig?Varmt välkommen till www.onepartnergroup.se! SÖKORD: LÄTTELEMENT, MONTAGE, BYGGELEMENT, ARBETSLEDARE, MONTAGELEDARE.Mer informationVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelse Enligt överenskommelse2019-12-24Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-31OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB5019249