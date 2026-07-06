Montageledare för tillfälliga broar
Trafikverkets fordonsresurser / Grovplåtslagarjobb / Borlänge Visa alla grovplåtslagarjobb i Borlänge
2026-07-06
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Som Montageledare för tillfälliga broar på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Den här rollen som montageledare tillhör verksamhetsområdet Fordonsresurser. Vi är en liten resultatenhet med stora resurser i ett expansivt skede med en viktig del i uppbyggnaden av Totalförsvaret och främst det civila försvaret där vi rustar oss för att kunna möta både förutsedda och oförutsedda händelser i syfte att hålla Sverige närmare genom att se till att vägar, järnvägar, flyg och båtar tar sig fram i alla olika samhällsstörningar.
Som montageledare är du en praktiker med högt tekniskt kunnande som gärna tar i när och där det behövs. Tjänsten är väldigt varierande och stundtals väldigt fysiskt krävande vilket kräver att du är i god fysisk form. Du har en förmåga att se både detaljer och helhet i verksamheten. Du kommer ha ett ökat ansvar för några specifika brokomponenter/ materiel där du håller ordning och reda på materiel, inventeringar och underhåller densamma. Du ska ha förmåga att kunna leda andra både inom materialhantering och i samband med insatser eller bromontage. Det ingår även i rollen att samverka med logistikansvarig eller depåpersonal avseende behov av resurser och transporter.
Du kommer att leda personal, både internt och externt. Du kommer att arbeta med att säkerställa arbetsmiljö och genomföra egenkontroller under bromontage och därefter schematiska efterkontroller. I de flesta fall kommer du att leda andra som har brokunskaper men du ska också kunna leda och utbilda personal som inte har någon erfarenhet inom broar och därför är det viktigt att du har en hög pedagogisk förmåga. Du ska ha förmåga att hitta säkra lösningar istället för att se begränsningar. När du börjar den här tjänsten kommer du att få en intern utbildning inom bromontage.
Vid uppstart av ett brobygge får du en metodbeskrivning som förklarar brons montage. Det är viktigt att du arbetar med noggrannhet och pression utifrån ritningar och bygghandlingar.
Tjänsten omfattar arbete både på våra depåer och på annan ort. Du kommer under veckolånga perioder över hela året vara ute på fältet i insatser av olika slag både avseende insatser där vi stöttar trafikverket i första hand och samhället i andra hand, men även hjälpa kollegor i andra regioner över landet. Vi arbetar rikstäckande med både insatser, lagerhållning och bromontage.
Som operativ resurs inom fordonsresurser arbetar du med att säkerställa att vår utrustning, våra fordon och materiel håller hög kvalitet och är redo för insatser. Arbetat omfattar bland annat Bandvagnar, elverk, skyddsutrustning, förnödenheter samt tyngre fordon och maskiner.
Jag som kommer bli din närmaste chef heter Örjan Sjölund jag förväntar mig att du är en hjälpsam och självständig person med ett högt driv som gärna tar egna initiativ. Det är en självklarhet att du är en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Jag styr verksamheten genom förtroende och tillitsbaserat ledarskap där du är en viktig del i teamets utveckling och prestation där vi samtidigt har roligt på jobbet.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en ledare som lyssnar på andra men ändå kan fatta egna beslut och styra mot uppsatta mål. För att trivas och lyckas i rollen är du analytisk, löser problem utan att missa de långsiktiga målen, ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du har lätt att kommunicera och är samarbetsorienterad. Du tar initiativ och ansvar för din uppgift, är noggrann och strukturerad. Du trivs att arbeta ensam men även i grupp - social kompetens och att vara en lagspelare är en självklarhet. I den här rollen är det även krav att man har en hög riskmedvetenhet.
Vi söker dig som
gymnasieexamen med teknisk inriktning alternativt högskoleutbildning inom samhällsbyggnad eller annan utbildning kombination med erfarenhet som vi bedömer som jämförbart
tidigare erfarenhet av brobyggnationer
erfarenhet av en arbetsledande roll där du haft ansvar över och lett personal
är van vid att läsa ritningar, mäta vinklar, höjder och lutningar
erfarenhet av att arbeta i olika datasystem, inklusive MS Excel, Power Point och Word
B-körkort för manuellt växlad bil
goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du
kunskap och praktisk erfarenhet avseende geoteknik
erfarenhet av framtagande av ritningsunderlag
körkort med C/CE-behörighet
förarbevis för lastmaskin och truck
yrkesbevis för lastbilsmonterad kran över 18 tonmeter
erfarenhet av att utarbeta aktivitets-, tids-, och resursplan
Övrig information
Vänligen bifoga ett uppdaterat CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.
Vårt arbete är en viktig del i samhällsstrukturen där det kan innebära att du blir krigsplacerad i din befattning, alternativt kommer du ingå i civilplikten där våra funktioner ska fungera oavsett störning.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi planerar för att genomföra ett praktiskt arbetsprov i denna rekrytering. Mer information om detta kommer du i sådana fall att få om du går vidare i processen.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Trafikverkets Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70:2026:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
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För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverkets fordonsresurser Kontakt
Rekryterande chef
Örjan Sjölund orjan.sjolund@trafikverket.se 0101242718 Jobbnummer
9994288