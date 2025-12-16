Mölndals stad söker timvikarier till Måltidsverksamhet!
2025-12-16
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag. Vi levererar, samordnar och utvecklar service till Mölndals stads förvaltningar. Förvaltningen har drygt 300 medarbetare. Vi är organiserade i fem verksamhetsområden; måltid, lokalvård, fastighetsservice, transport, post och bud samt stadsservice.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Till måltidsverksamhet söker vi timvikarier, både kockar och måltidsbiträden som vill arbeta i ett flexibelt uppdrag. På Måltidsservice får du möjligheten att vara med på resan mot Sveriges bästa offentliga måltidsverksamhet! Här lagar du måltider till världens viktigaste matgäster, nämligen barn, ungdomar och äldre. Du bidrar till att servera goda, hållbara och hälsosamma måltider varje dag.
Din roll innebär att med kort varsel hoppa in och täcka upp vid ordinarie personals frånvaro. Genom bokningssystemet TimeCarePool har du möjlighet att själva styra över vilka dagar du är tillgänglig för arbete. För att få kontinuitet i våra verksamheter ser vi att du kan arbeta minst tre dagar i veckan.
Vid anställning sker genomgång av måltidsverksamhetens uppdrag och bokning för bredvidgång och introduktion.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som timvikarie inom måltid hos oss behöver du:
* Ett giltigt belastningsregister!
* Kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska
* Grundläggande datorkunskaper
* Vara minst 18 år gammal
Du bör ha livsmedelsutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i storkök. Det är viktigt att du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du som söker har ett brinnande intresse för att laga god mat och vill utvecklas inom yrket samt ha en känsla för service. Det är meriterande om du har kunskap om specialkost och olika former av livsmedelsöverkänslighet.
Du ska ha god förmåga att ta emot måltidsinstruktioner genom skrift och tal på svenska. Därför behöver du som vikarie behärska svenska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C260850". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363), https://www.molndal.se/timvikarie Arbetsplats
Mölndals stad, Vikarieenheten Kontakt
Vikarieenheten, rekrytering vikarierekrytering@molndal.se Jobbnummer
9646966