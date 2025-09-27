Modersmålslärare Tigrinja/Tigrinska

Vi söker dig som vill undervisa i modersmål Tigrinja/Tigrinska på Söderhamns Friskola tisdagar kl. 14.05-15.05 för elever i åk 1-6 med start 4:e november. Du talar och skriver språket flytande. Erfarenhet av jobb inom skola är ett krav. Det handlar om ca. 3 timmar jobb per skolvecka (inkl. planeringstid). Vi vill inte ha ansökningar som erbjuder distansundervisning. Undervisningen sker på plats. Vi ser gärna att du som söker bor inom Söderhamns Kommun. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.