Modersmålslärare Tigrinja/Tigrinska

Söderhamn Knowledge AB / Grundskollärarjobb / Söderhamn
2025-09-27


Vi söker dig som vill undervisa i modersmål Tigrinja/Tigrinska på Söderhamns Friskola tisdagar kl. 14.05-15.05 för elever i åk 1-6 med start 4:e november.
Du talar och skriver språket flytande.
Erfarenhet av jobb inom skola är ett krav.
Det handlar om ca. 3 timmar jobb per skolvecka (inkl. planeringstid).
Vi vill inte ha ansökningar som erbjuder distansundervisning. Undervisningen sker på plats.
Vi ser gärna att du som söker bor inom Söderhamns Kommun.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: linus@soderhamnsfriskola.se

Arbetsgivare
Söderhamn Knowledge AB (org.nr 559069-2223)
Hemmansvägen 10 (visa karta)
826 62  NORRALA

Kontakt
Huvudman/Skolchef
Linus Sandberg
linus@soderhamnsfriskola.se
070-3603028

Jobbnummer
9529691

