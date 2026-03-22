Modersmålslärare Tigrinja/Tigrinska
Söderhamn Knowledge AB / Grundskollärarjobb / Söderhamn Visa alla grundskollärarjobb i Söderhamn
2026-03-22
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamn Knowledge AB i Söderhamn
Vi söker dig som vill undervisa i modersmål Tigrinja/Tigrinska på Söderhamns Friskola under läsåret 26/27 för elever i åk 1-6. Du talar och skriver språket helst flytande.
Erfarenhet av jobb inom skola är ett krav. Legitimerade ansökningar går före.
Det handlar om ca. 3 timmar jobb per skolvecka (inkl. planeringstid).
Vi vill inte ha ansökningar som erbjuder distansundervisning. Undervisningen sker på plats.
Vi ser gärna att du som söker bor inom Söderhamns Kommun. Körkort ett plus.
Jobbstart är V34 (augusti 2026) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: linus@soderhamnsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "modersmål tigrinja". Arbetsgivare Söderhamn Knowledge AB
(org.nr 559069-2223)
Hemmansvägen 10 (visa karta
)
826 62 NORRALA Kontakt
Huvudman/Tillförordnad rektor
Linus Sandberg linus@soderhamnsfriskola.se 070-3603028 Jobbnummer
9811868