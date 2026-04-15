Modersmålslärare Romani chib 5%, Solna stad
2026-04-15
Solna stad söker nu modersmålslärare i romani chib. Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande jobb? Varmt välkommen med din ansökan!
Vad innebär arbetet?
Uppdraget gäller modersmålsundervisning på kommunala grundskolor i Solna. I ditt arbete ingår planering, genomförande och efterarbete av den undervisning du genomför utifrån läroplanen. Du ingår i ett pedagogiskt arbetslag tillsammans med andra modersmålslärare. Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential! Vi deltar även i nätverk över hela länet för att utveckla undervisningen, med eleven i fokus.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
pratar flytande romani chib (Kladerash)
har goda kunskaper i svenska språket. Minst SAS 2 är krav eftersom arbetet innebär daglig kontakt med svensktalande kollegor, dokumentation och administrationsarbete.
Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som modersmålslärare, så även om du är utbildad lärare.
Som lärare hos oss har du god förståelse för hur flerspråkiga elever tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Det är viktigt att du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och arbetar bra med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har eleverna i fokus.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till 11 juni 2026 på 5% med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 29 april 2026. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
171 86 SOLNA
Modersmål Kontakt
Nurgundan Kut 087462440
9856812