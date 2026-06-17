Modersmålslärare Romani chib 5%, Solna stad
Solna kommun / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2026-06-17
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Vill du bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling? Vi söker nu en modersmålslärare i romani chib som vill stärka elevers identitet och språkliga kompetens!
Vad innebär arbetet?
Som modersmålslärare undervisar du elever i romani chib utifrån gällande läroplan. I ditt arbete ingår planering, genomförande och efterarbete av den undervisning du genomför med fokus på att utveckla elevernas modersmål och stödja deras kunskapsutveckling. Du samverkar nära med skolans övriga personal, vårdnadshavare och ingår i ett pedagogiskt arbetslag tillsammans med andra modersmålslärare. Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential! Vi deltar även i nätverk över hela länet för att utveckla undervisningen, med eleven i fokus.
Uppdraget gäller modersmålsundervisning på kommunala grundskolor i Solna.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
pratar flytande romani chib (Lovara, Kalderash)
har goda kunskaper i svenska språket. Minst SAS 2 är krav eftersom arbetet innebär daglig kontakt med svensktalande kollegor, dokumentation och administrationsarbete.
Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som modersmålslärare, så även om du är utbildad lärare.
Vi söker dig som är pedagogisk och har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. Du har lätt för att samarbeta med andra och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du gör korrekta avvägningar och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en särskild visstidsanställning med en omfattning mellan 5 %. Tillträde sker enligt överenskommelse och löper tom 270610. Om beställd tid för studiehandledning ändras kan tjänsten avslutas i förtid.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 3 augusti 2026. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
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171 86 SOLNA Arbetsplats
Modersmål Kontakt
Nurgundan Kut 087462440 Jobbnummer
9968705