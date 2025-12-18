Modersmålslärare i tyska
2025-12-18
Nu söker vi en modersmålslärare i tyska till skolorna i Karlstads kommun!Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Genom språket utvecklar människor sin identitet, utrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.
Tjänsten är placerad på modersmålenheten som organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning i cirka 30 språk inom grundskolan och gymnasieskolan i Karlstads kommun. I modersmålslärarens uppdrag ingår att vara en brygga mellan modersmålet och det svenska språket samt hjälpa och stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. På enheten arbetar cirka 45 lärare.Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare ansvarar du för modersmålsundervisningen och/eller studiehandledning i tyska på skolorna i kommunen. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. I tjänsten ingår det att planera undervisningen och använda digitala verktyg för såväl elevernas lärande som planering och dokumentation av undervisningen.
Du har ett nära samarbete med övrig personal på skolorna. Undervisningen förläggs på flera skolor i Karlstad eller via fjärrundervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är modersmålslärare med lärarexamen eller en annan examen med pedagogisk inriktning och har kunskaper om den svenska skolans styrdokument. Du har tyska som modersmål alternativt mycket goda kunskaper i tyska, samt goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift. Det är meriterande om du har annan relevant utbildning inom språk och erfarenheter från liknande arbete.
Vi ser gärna att du som söker är flexibel, lyhörd och driven i din yrkesroll. Du har god samarbetsförmåga och ser det som viktigt och betydelsefullt att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Genom ditt stora intresse för elevernas lärande utvecklar du ditt arbete med att skapa goda försättningar för alla elevers möjlighet till lärarande och utveckling.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Mångfald och integration, Modermålsenheten Kontakt
Camilla Marble 054-5405113 Jobbnummer
9653889