Modersmålslärare i ryska
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Modersmålslärare i ryska.
Som modersmålslärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån grundskolans läroplan. Genom att anpassa och utmana efter elevers behov skapar du en progression för varje elev. I ditt uppdrag ingår att bedöma och betygsätta elevers kunskaper.
I din arbetstid ingår även möten, kontakt med vårdnadshavare, administration samt förflyttningar mellan skolor. Vid förflyttningar mellan skolor utanför Sjöbo centralort utgår reseersättning.
I arbetsuppgifterna ingår modersmålsundervisning i åk 1-9. Omfattning 15-20%, gärna måndagar.Kvalifikationer
* Du har språket som modersmål.
* Utbildning i svenska, motsvarande svenska som andraspråk på gymnasienivå, är nödvändigt.
* Du har kunskaper om det svenska skolsystemet och våra styrdokument.
* Du är ansvarsfull och strukturerad.
* Du har lätt för att kommunicera och samarbeta.
* Du har ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Goda datorkunskaper krävs, samt B- körkort.
Pedagogisk utbildning i Sverige är meriterande, liksom erfarenhet av modersmålsundervisning eller annat pedagogiskt arbete med unga i Sverige. Även studier i det aktuella språket på högskole- eller universitetsnivå är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med barn eller elever inom skolan behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
