Modersmålslärare i koreanska 30%
2025-11-05
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Modersmålscentrum i Lund erbjuder undervisning i modersmål och studiehandledning i grund- och gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola.
Arbetet innebär undervisning på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. I uppdraget ingår att planera, genomföra och dokumentera undervisningen med elever i olika åldrar. I arbetet ingår också att samarbeta och utveckla sitt arbete tillsammans med kollegor på Modersmålscentrum. Vår vision är att göra flerspråkighet till en tillgång för Lund. Modersmålscentrum erbjuder en internationell arbetsplats med kollegor från en stor del av världen. Arbetsplatsen genomsyras av god stämning och stort engagemang hos personalen. På Modersmålscentrum satsar vi på att ge medarbetarna goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar till exempel med internationalisering, språkutveckling och IKT i undervisningen.
Vi söker dig
Vi söker dig som har lärarutbildning eller annan pedagogisk, eftergymnasial utbildning i det aktuella språket och/eller eventuellt andra ämnen. Utbildning i svenska motsvarande svenska som andraspråk på gymnasienivå är nödvändigt.
Det aktuella språket måste vara ditt modersmål. Du behöver ha kunskaper om det svenska skolsystemet och lärares uppdrag i Sverige samt vana av att använda digitala verktyg och att arbeta i olika digitala system, t.ex. Googlemiljö och Office.
Svensk lärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning i Sverige är meriterande, liksom erfarenhet av modersmålsundervisning eller annat pedagogiskt arbete med barn eller unga i Sverige.
Studier i det aktuella språket på högskole- eller universitetsnivå är även det meriterande.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
