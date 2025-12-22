Modersmålslärare i arabiska
2025-12-22
Flerspråkigt centrum arbetar bland annat med pedagogiskt stöd, utveckling och undervisning för flerspråkiga elever.
Verksamheten sträcker sig från grundskolan till och med gymnasieskolan.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer undervisa elever i deras modersmål arabiska mot läroplanens mål. I arbetet ingår att planera, genomföra, följa upp undervisningen, bedöma kunskaper samt hålla kontakt med föräldrar och andra pedagoger på skolorna.
I tjänsten ingår även att arbeta som studiehandledare. Studiehandledning sker i nära samarbete med skolans lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara.
I tjänsten kan både när- och fjärrundervisning ingå.Kvalifikationer
Vi söker främst dig med svensk lärarlegitimation alternativt annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du ska ha mycket goda kunskaper i modersmålet arabiska samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare arbetat med barn och ungdomar.
Körkort B är ett krav då arbetet kan vara förlagt till flera skolor.
Tjänsten är en visstidsanställning på 90 % under vårterminen 2026 med goda chanser till förlängning.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren. http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Ersättning
