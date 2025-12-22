Modersmålslärare i arabiska

Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik
2025-12-22


Flerspråkigt centrum arbetar bland annat med pedagogiskt stöd, utveckling och undervisning för flerspråkiga elever.

Verksamheten sträcker sig från grundskolan till och med gymnasieskolan.

2025-12-22

Dina arbetsuppgifter
Du kommer undervisa elever i deras modersmål arabiska mot läroplanens mål. I arbetet ingår att planera, genomföra, följa upp undervisningen, bedöma kunskaper samt hålla kontakt med föräldrar och andra pedagoger på skolorna.

I tjänsten ingår även att arbeta som studiehandledare. Studiehandledning sker i nära samarbete med skolans lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara.

I tjänsten kan både när- och fjärrundervisning ingå.

Kvalifikationer
Vi söker främst dig med svensk lärarlegitimation alternativt annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du ska ha mycket goda kunskaper i modersmålet arabiska samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare arbetat med barn och ungdomar.

Körkort B är ett krav då arbetet kan vara förlagt till flera skolor.

Tjänsten är en visstidsanställning på 90 % under vårterminen 2026 med goda chanser till förlängning.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.

På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

Fast timlön/månadslön

Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Bildningsförvaltningen

Jonas Näslund, rektor
072-2130399

