Modersmålslärare Danska
2025-12-10
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
NYANLÄNDAS LÄRANDE
Nyanländas lärande är en central verksamhet som tillhandahåller kommunens grundskolor med modersmålslärare och studiehandledare.
* Förberedelse, genomförande och uppföljning av undervisning
* Arbete enligt Lgr 22
* Bedömningsmatriser
* Betygssättning
* Schemaläggning
* SKA arbete
* Kontakt vårdnadshavare/skolpersonal
* Deltagande vid arbetsmöte/kvällskonferenser/nätverksträffar
* Hantering av olika läroplattformar t ex v-klass, schoolsoft
* Ta del av intern personalinformationKvalifikationer
* Grundskollärarutbildning
* Behörig modersmålslärare
* Goda kunskaper i svenska (muntligt och skriftligt)
* B-körkort och tillgång till bil
* Goda datorkunskaper
* Erfarenhet av modersmålsundervisning är meriterande
ÖVRIGT
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
